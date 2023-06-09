В аэропорту Перми задержали рейс в Москву из-за проблем с гидравликой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 8 июня в пермском аэропорту экипаж самолета рейса AFL1205, который направлялся в Москву, вынужден был прервать взлет. Причиной стали технические проблемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

По данным ресурса, после запуска двигателей экипаж воздушного судна А-320 доложил о проблеме с гидравликой и зарулил на стоянку. Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Аэрофлот».

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, самолет должен был вылететь из Перми в 22.40. В результате инцидента рейс вылетел в Москву с задержкой 50 минут – в 23.30.

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