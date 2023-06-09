МЧС предупреждает о грозе и порывистом ветре в Пермском крае 10 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие сутки на территории Пермского края прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

По данным ЦГМС, утром и днем в субботу, 10 июня, в отдельных районах Прикамья ожидается гроза. Во время грозы возможно усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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