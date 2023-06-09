В Театральном саду состоялось открытие скульптуры «Пермский балет»

Скульптура балерины установлена у Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в Театральном саду появилась новая скульптура «Пермский балет». Она сделана из бронзы и представляет собой балерину, сидящую на кубе. Ее установили у Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. С инициативой выступил акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» в честь 30-летия банка и юбилея города.

На торжественной церемонии открытия скульптуры присутствовали глава Перми Алексей Дёмкин, представители Фора-Банка, а также балерины, жители и гости города.

– Пермь - город, который внес огромный вклад в развитие не только культуры и искусства страны, но и мирового искусства. Думая, как можем поздравить его с 300-летием, решили подарить скульптуру балерины, символизирующую красоту, изящество, талант и труд, - говорит Заместитель Председателя Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Елена Оздоева.

– Так как Пермь ассоциируется с искусством и балетом, выбраны именно это место и эта балерина, - подчеркнул Управляющий Филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Пермь Василий Шилов.

Автором арт-объекта стала Елена Симанова. Она рассказала, что на создание скульптуры ушло около года. А источником вдохновения послужило искусство балета и некоторые факты из личной жизни.

Пермяки, посетившее мероприятие, поделились своими впечатлениями и отметили, что новая скульптура их приятно удивила. Горожане также поблагодарили создателей бронзовой балерины:

– Прекрасная скульптура!

– Какая чудесная! Мастеру огромная благодарность, что украшает наш город!

– Такая хрупкая красота! Кажется, что балерина сейчас встанет и закружится в танце!

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