В Прикамье обсудили текущую ситуацию в строительной отрасли региона

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В Перми прошел семинар, на котором Сбер и представители строительных компаний Прикамья обсудили текущую ситуацию в строительной отрасли региона.

Перед собравшимися выступил Александр Щербаков, Директор управления финансирования недвижимости Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, который рассказал о перспективах развития жилищного строительства Пермского края. Особое внимание он обратил на инструментах Сбера для увеличения продаж и кредитных решениях для застройщиков.

Также представители Направления ипотечного кредитования и сервисов Домклик Марина Белокрылова и Ольга Головнина представили Аналитику рынка недвижимости 2023.

Большой интерес у собравшихся вызвало выступление исполнительного директора по цифровой трансформации Волго-Вятского банка Александра Шаманина. Он рассказал о цифровой трансформации для застройщиков, которая поможет автоматизировать внутренние бизнес-процессы и развить продажи с помощью цифровых сервисов Сбера.

Наталья Пасечник, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день Сбербанк является надежным банком и партнером, доказательством чему служат подобные мероприятия, где представители Банка и строительного бизнеса региона ищут решения, позволяющие находить те решения, которые помогут ускорить развитие бизнеса в Пермском крае. Также специалисты Сбера обладают уникальными компетенциями как в части предоставления аналитики, так и в части цифровых навыков, что позволяет нам выступать экспертами и оказывать помощь бизнес-сообществу региона».