«Азот» поддержал экологический проект «уДОБРяй!»

В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!» совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Проект объединил более 100 детей и взрослых. 10 детских садов и три школы в течение лета будут удобрять землю, выращивать цветы и овощи, узнают много интересного о защите природы и о компании «Уралхим», ее миссии и слогане «Потому что еда нужна каждому». На праздничном открытии проекта юных помощников природы и тех, кто любит делать добрые дела, организаторы посвятили в удобрята. Их экипировка традиционно состоит из ярко-желтых футболок, кепок и бандан.

В течение лета территории образовательных учреждений преобразятся, специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут ребятам об экологии и особенностях применения удобрений и выращивания растений, об основах безопасности, о людях, которые могут быть примером для подражания.

Подведение итогов проекта состоится 13 октября —во Всемирный день удобрений.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров»:

В этом году нашей молодежной организации исполняется 15 лет. За это время мы сделали много добрых дел для «Азота» и для города Березники, в том числе, в области экологического просвещения и волонтерства. Мы готовы передавать свой опыт подрастающему поколению. Объединив усилия, мы сможем сделать наш город красивее, показать детям хороший пример и вовлечь их в наше общее дело —заботу о природе.