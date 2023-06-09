В Пермском крае с 10 по 12 июня ожидаются похолодание и дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В длинные выходные в Пермском крае ожидается прохладная погода с дождями. В ночные часы не исключены заморозки до -1 градуса, сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 10 июня, на большей части Прикамье будет еще относительно тепло. Ночью около +6…+11 градусов, днем потеплеет до +20 градусов. Однако в течение суток ожидается прохождение холодного фронта, который принесет дожди.

В воскресенье, 11 июня, на территории региона будет уже прохладно. В дневные часы температура воздуха не превысит +16°, на северо-западе региона +13°. Ночью при прояснениях ожидается +2…+7°, в низинах не исключено до 0°. При этом уменьшится вероятность дождей. Они будут кратковременными и локального характера.

12 июня в Пермском крае ожидается постепенное потепление. Особенно это заметят северо-восточные районы., где днем станет на пару-тройку градусов теплее. На остальной части Прикамья ожидается в пределах +17 градусов. Обойдется без осадков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65