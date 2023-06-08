В Перми на шоссе Космонавтов отечественное авто протаранило иномарку

Фото: ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ / ВКонтакте

В начале дня движение на ш. Космонавтов сковало дорожно-транспортное происшествие в районе дома №187. По словам очевидцев, отечественный автомобиль вылетел на красный свет светофора в месте пересечения с ул. Леонова.

За комментарием по факту ДТП «Комсомолка» обратилась в пресс-службу краевого МВД. Как оказалось, 8 июня около 12:00 по предварительной информации по ш. Космонавтов двигался автомобиль ВАЗ 2113, под управлением водителя 1987 года рождения.

При пересечении перекрестка он допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем БМВ, под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель БМВ получил травмы.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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