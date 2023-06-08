В Перми до 30 июня продлят ограничение движения на улице Уинской

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций и устройству дорожного слоя в рамках строительства 1-го этапа дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» (ТР-53).

В конце мая было полностью перекрыто движение транспорта по одному из направлений ул. Уинской между улицами Юрша и Грибоедова. Его планировали возобновить 10 июня.

Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, строителям потребовалось еще 20 дней, чтобы завершить все намеченные на этом участке работы. Срок их выполнения продлили до 10:00 30 июня. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прежней схеме.

В краевом ведомстве автомобилистов просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, дорога «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» (ТР-53) соединит Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы с центром города, а также разгрузит транспортный поток на ул. Соликамской.

Сейчас основные работы сосредоточены на строительстве моста через реку Иву, уже полностью готовы его несколько опор из семи. С марта этого года идет надвижка пролетного строения – основной конструкции моста.

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