На месте старой инфекционной больницы в центре Перми появится парк

Сейчас инфекционная больница располагается между улицами Пушкина и Революции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми на места старой инфекционной больницы планируется обустроить парк. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. Сроки реализации данного проекта неизвестны.

По словам главы Прикамья, изначально хотели разместить на этом месте новое здание хирургического корпуса, но пока не получается. Для него есть место на территории краевой больницы.

– Возможно под хирургический корпус будет перепрофилировано нынешнее здание онкоцентра в Индустриальном районе Перми. Строительство нового здания хирургического комплекса оценивается в 6 млрд рублей, - добавил Дмитрий Махонин.

Напомним, сейчас инфекционная больница располагается между улицами Пушкина и Революции в центре города. Новый комплекс краевой инфекционной больницы строится на улице Космонавта Леонова, 84 в Индустриальном районе Перми. В медучреждении будет обеспечен полный цикл всех процессов: от лабораторных исследований до основного лечения. Она рассчитана на 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет принимать до 80 пациентов в смену.

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