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НовостиОбщество8 июня 2023 12:58

В Перми крематорий будут достраивать краевые власти

Это произойдет после передачи похоронных услуг в ведение региона
Павел Шатров
Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

В Перми состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с главными редакторами ведущих региональных СМИ.

В число основных вопросов вошел долгострой крематория в Перми. Его строительство ведет городская администрация с 2013 года.

Глава региона считает, что перед тем, как достраивать объект, необходимо навести порядок в сфере похоронных услуг города, которая, по словам Дмитрия Махонина, у нас до сих пор криминальная.

- Крематорий в Перми может появиться после передачи похоронных услуг в ведение региона. Будем строить его в частную концессию, - заявил Дмитрий Махонин.

Работы по строительству крематория в Перми должны были возобновить в мае 2023 года, завершить все работы – в начале 2024 года. Однако, в апреле контракт в 472 млн рублей на его достройку расторгли.

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