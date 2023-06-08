У Речного вокзала в Перми с 9 июня откроют выставку «Город встречает гостей»

Фото: Пермский краеведческий музей

Уличная выставка «Город встречает гостей» в коротких историях познакомит с самым пермским в Пермском крае – от геологического периода до роботов.

Экспозиция Пермского краеведческого музея разместится у причалов Речного вокзала. По замыслу авторов Анастасии Фирсовой и Зои Антипиной, это место было выбрано ими совсем не случайно.

«Сюда на круизных теплоходах прибывают туристы, здесь начинают свой променад по набережной жители и гости города», - рассказывают пермские музейщики.

Выставка под открытым небом подготовлена в рамках празднования 300-летия Перми. Многие откроют для себя город совершенно с разных сторон - это природные богатства, индустриальная мощь, культурное наследие.

Девять стендов расскажут уникальные городские истории о пермском геологическом периоде и соль-пермянке, зверином стиле и деревянной скульптуре, балете и кинематографических локациях, роботах и авиационных моторах, пермской кухне.

На выставке «Город встречает гостей» представлены фотографии из фондов Пермского краеведческого музея и личных архивов Натальи Аксентьевой, Николая Бусова, Антона Завьялова, Ивана Липина, Виктора Мельника, Александра Черных. Авторами реконструкции ящеров являются сотрудник Музея пермских древностей Мария Колесник и дизайнер Александр Кошелев.

В летний период посетить выставку можно будет вместе с экскурсоводом. Запись на экскурсию проводится на сайте Пермского краеведческого музея.

Открытие выставки состоится 9 июня в 17:00. Она будет работать практически до конца навигации на Каме - 30 октября 2023 года. (0+)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru