В Прикамье пенсионерка попала в больницу после столкновения иномарки с березой

Фото: Поисково-спасательная служба КМО

В Кунгуре вечером 7 июня произошло ДТП. Иномарка влетела в дерево. Подробнее о случившемся рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Авария произошла примерно в 19:00 по улице Ленская. Renault Sandero врезался в березу. На место прибыли спасатели и провели стабилизацию автомобиля.

Пострадала 74-летняя женщина. Ей потребовалось госпитализация. С различными травмами ее увезли в Кунгурскую больницу.

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