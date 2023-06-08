В Перми на праздничных локациях в День города усилят меры безопасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в День города 12 июня на праздничных локациях усилят меры безопасности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на основных площадках установят металлические ограждения. Попасть на мероприятия жители и гости города смогут через входные группы, оборудованных металлорамками.

Также в течение всего дня на территории города будут дежурить сотрудники частных охранных организаций, служба спасения, бригады скорой помощи и народные дружины. Кроме того, перед входными группами в местах проведения общегородских мероприятий для зрителей и участников установят штендеры с правилами.

Отмечается, что все необходимые меры безопасности будут приняты на всех районных площадках празднования 300-летнего юбилея Перми. В День города и в День России 12 июня запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65