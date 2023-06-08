УФАС уличило Пермский краевой фонд капремонта в нарушении закона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермское УФАС выявило нарушение в деятельности краевого Фонда капремонта. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, Фонд незаконно заключил договоры на проведение строительного контроля и капремонта объекта с одной и той же фирмой – с ООО «УралСтройАльянс». Так произошло с многоквартирным домом по улице Закамской, 58 в Перми.

Таким образом, сложилась недопустимая ситуация, при которой на организацию, которая обязана провести ремонт дома, также возложена функция проверки объемов, сроков и качества выполненных работ. Однако это противоречит целям и задачам стройконтроля, говорят специалисты антимонопольной службы.

В результате, УФАС признало краевой Фонд капремонта нарушившим Закон и защите конкуренции. Поскольку его действия привели к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. В настоящее время Фонд исключил многоквартирный дом по улице Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых подрядчик должен осуществить стройконтроль за капремонтом.

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