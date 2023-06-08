В Прикамье пожарные спасли инвалида из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Краснокамске 7 июня произошел пожар в частном жилом доме. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 17:33. К месту происшествия выехали 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Оказалось, что горели кровля и веранда.

Пожарные смогли спасти из горящего дома инвалида 3 группы. Его вынесли через оконный проем. К счастью, никто не пострадал.

Полностью потушить огонь удалось в 17:54. Он охватил площадь в 72 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, в результате которого загорелись электрические провода внутри веранды. Сейчас по факту ЧП проводятся проверки.

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