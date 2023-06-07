В пермских ЗАГСах скоро начнут выдавать «Сертификаты молодоженов»

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- В ближайшие дни пермским парам при регистрации брака в ЗАГСах начнут выдавать «Сертификаты молодоженов», - сообщили в краевом Минздраве. – Медицинские специалисты бесплатно обследуют молодых супругов и проконсультируют по поводу планируемой беременности.

В ведомстве напомнили, что с 1 июня в женских консультациях Прикамья заработали кабинеты репродуктивной функции для супружеских пар.

Также в этом году должны открыть Центр охраны репродуктивного здоровья населения. Он будет работать на базе Пермского краевого перинатального центра.

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