В пермских ЗАГСах скоро начнут выдавать «Сертификаты молодоженов»

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- В ближайшие дни пермским парам при регистрации брака в ЗАГСах начнут выдавать «Сертификаты молодоженов», - сообщили в краевом Минздраве. – Медицинские специалисты бесплатно обследуют молодых супругов и проконсультируют по поводу планируемой беременности.
В ведомстве напомнили, что с 1 июня в женских консультациях Прикамья заработали кабинеты репродуктивной функции для супружеских пар.
Также в этом году должны открыть Центр охраны репродуктивного здоровья населения. Он будет работать на базе Пермского краевого перинатального центра.
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