В Пермском крае 4 июня наблюдался самый крупный град за 15 лет

Фото: Пермь с огоньком / Telegram

Днем 4 июня на территории Пермского края бушевала стихия. Некоторые города накрывали ливни, грозы и шквалистый ветер. А в Березовском и Лысьвенском районах наблюдался градовый шторм. Больше всего от него пострадали Асово, Шестаки, Кын и Кын-завод.

В этих населенных пунктах размер отдельных градин был больше куриного яйца – диаметр превышал 60 мм. У многих жителей побило теплицы, машины, а также шифер на крышах и сайдинг на стенах домов. Кроме того, сломало то, что выросло и цвело в огородах.

Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, град 4 июня в Пермском крае стал самым крупным за последние 15 лет. Последний раз подобные явления были зафиксированы в 2008-2009 годах. Тогда, 20 августа 2008 года в селе Протасы Пермского района выпал град диаметром до 70 мм.

По словам специалистов, опасные явления погоды 4 июня были связаны с полярным фронтом, который проходил примерно над Уральским хребтом с юго-юго-запада на север-северо-восток.

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