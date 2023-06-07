12 июня в Перми ограничат движение транспорта на время Крестного хода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 12 июня, с 09:30 до 13.30, в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми пройдет Крестный ход. Он будет посвящен памяти Великого князя Михаила Романова, сообщили в пресс-службе мэрии.

На период прохождения колонны участников Крестного хода ограничат движение транспорта по улице Соликамская от Висимской до Мостовой, а также по улицам Мостовой от Соликамской до Огородникова, Огородникова от Мостовой до Кузнецкой, Кузнецкой от Огородникова до Целинной, Целинной от Кузнецкой до Лянгасова и по улице Лянгасова от Целинной до Липовой.

Также на время прохождения колонны на указанных улицах и перекрестках будет временно приостанавливаться движение общественного городского транспорта. Автомобилистов и пассажиров просят быть более внимательными.

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