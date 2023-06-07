В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Голдобин

Фото: Администрация Осинского городского округа / ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. Это Алексей Голдобин из Осы. Он погиб 20 мая 2023 года при выполнении боевой задачи. Об этом сообщила администрация Осинского городского округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Местная администрация выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Церемония прощания с военнослужащим состоится 7 июня в 11.00 часов возле Осинского центра культуры и досуга по улице Максима Горького, 71.

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