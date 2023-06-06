В Перми на остановке по улице Соликамской нашли труп мужчины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 6 июня в Мотовилихинском районе Перми на автобусной остановке обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, мертвый мужчина лежал возле остановки общественного транспорта «Кондитерская фабрика», расположенной по улице Соликамской.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» данную информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что на остановочном павильоне в Мотовилихе было найдено тело. Личность умершего уже установили. Это мужчина 1959 года рождения. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65