В Перми на остановке по улице Соликамской нашли труп мужчины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Утром 6 июня в Мотовилихинском районе Перми на автобусной остановке обнаружили тело мужчины. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, мертвый мужчина лежал возле остановки общественного транспорта «Кондитерская фабрика», расположенной по улице Соликамской.
В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» данную информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что на остановочном павильоне в Мотовилихе было найдено тело. Личность умершего уже установили. Это мужчина 1959 года рождения. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
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