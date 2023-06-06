В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Пермском крае 7 июня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональное МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края о непогоде. По данным ЦГМС, ночью 7 июня по востоку в отдельных районах Прикамья ожидаются сильные дожди и грозы.

Пермские спасатели просят жителей быть более внимательными и осторожными. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Во время грозы по возможности следует воздержаться от прогулок и поездок.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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