Экс-советник главы Перми Виктор Агеев трудоустроился в Москве

Фото: пресс-служба Пермской гордумы

Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев нашел работу в столице. Он трудоустроился в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новая должность Виктора Агеева пока не раскрывается. Напомним, он покинул администрацию Перми на прошлой неделе. Последним рабочим днем стало 2 июня.

Виктор Агеев работал в мэрии с 2010 года. Он занимал разные должности. В частности, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы. В январе 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства Пермского края, министра экономического развития и инвестиций.

В июле того же года Виктор Агеев вернулся в администрацию Перми, где продолжил свою трудовую деятельность в должности первого заместителя главы города. В феврале 2023 года он покинул этот пост. С 1 февраля его назначили советником главы Перми.

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