За загрязнение водохранилища предприятие в Пермском крае отказывается платить 15 млн рублей

В водохранилище и Каму были сброшены загрязняющие вещества.
Фото: Анна Маркова
В сентябре 2022 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Кама», которое производит бумагу и картон. Проверка была назначена после аварии на канализационном коллекторе.
Тогда из сточного коллектора предприятия в Воткинское водохранилище на р. Кама сбросили отходы производства с содержанием фенола – загрязняющего вещества. Пробы воды показали превышение в несколько десятков раз вредных примесей.
Ущерб, причиненный землям и водному объекту, составил больше 15,6 млн рублей. Предприятие отказалось добровольно заплатить за причиненный ущерб. Тогда прокуратура обратилась в суд.
надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО «Кама» о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда.
- Краснокамский городской суд Пермского края удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры в полном объеме, - рассказали в ведомстве. - После вступление судебного решения в законную силу, прокуратура проконтролирует исполнение.
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