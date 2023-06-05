В Перми прошли акции и экоуроки для воспитанников детских садов, школ и других учебных заведений

5 июня в России отмечают День эколога — профессиональный праздник всех защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экоактивистов. Ежегодно «Свеза» проводит различные акции, приуроченные к праздничной дате. В этом году главная тема мероприятий — сохранение водных ресурсов.

Сохранение природы для «Свезы» — приоритетное направление. Ежегодно компания направляет инвестиции в развитие и продвижение биоэкономики, а также приобщает сотрудников и жителей регионов присутствия компании к бережному отношению к окружающей среде. В этом году «Свеза» в течение недели провела несколько десятков мероприятий — акции и экоуроки для воспитанников детских садов, школ и других учебных заведений. Основной целью занятий стало формирование у подрастающего поколения ответственного и бережного отношения к природе, повышение экологической культуры и грамотности.

Например, сотрудники комбината в Новаторе (Вологодская область) в игровой форме научили дошколят разделять мусор по фракциям. Работники предприятия в Костроме провели для старшеклассников уроки «Лаборатории воды», где подростки узнали о методах исследования свойств и качества H2O. Для школьников Свердловской области экоурок стал прекрасным поводом побывать на комбинате «Свезы». Работники комбината в Уральском (Пермский край) не только рассказали воспитанникам местного летнего лагеря о значении водоемов для жизнедеятельности человека, но и очистили от мусора берег реки Камы.

Серию экологических уроков также поддержала компания «Свеза Ресурс». Вместе с ребятами из школы в Тотьме они посадили более 400 елей с открытой корневой системой в Калининском участковом лесничестве. А на встречах со студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов страны сотрудники рассказали о стадиях жизни леса, неистощительном лесопользовании, лесовосстановлении и безопасном поведении в лесу, что особенно важно в пожароопасный период.

«Мы уверены, что просвещение в области охраны природы — необходимо. Поэтому мы не только бережно относимся к возобновляемым ресурсам, но и проводим просветительскую работу. Ежегодно «Свеза» организует в регионах присутствия различные экологические акции и мероприятия для работников, членов их семей и всех заинтересованных жителей», — отметила Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию «Свезы».