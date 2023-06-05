Новую детскую поликлинику в Мотовилихе планируют построить за 428 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мотовилихинском районе Перми планируют построить новую детскую поликлинику. Сейчас краевые власти приступили к поиску подрядной организации для возведения объекта. На этот проект из бюджета готовы выделить 428,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Медучреждение будет расположено на участке по улице Шмидта, з/у 56а. Площадь трехэтажного здания составит более 5 тыс. квадратных метров. Медучреждение будет рассчитано на 350 маленьких пациентов в сутки. Начать строительство планируется уже в этом году, а завершить и ввести в эксплуатацию – в 2025 году.

В новой поликлинике разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Кроме того, там появятся дневные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также клинико-диагностическая лаборатория.

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