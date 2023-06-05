Мигран Агаджанян сменил гнев на милость и передумал увольняться из театра

Фото: Пермский театр оперы и балета / ВКонтакте

Около месяца назад в связи с расторжением контракта с директором Пермского театра оперы и балета Довлетом Анзароковым главный дирижер Мигран Агаджанян решил поддержать его и уволиться.

Другим мотивирующим моментом на прекращение сотрудничества с Пермской оперой для него стал тот факт, что он знает людей, которые останутся в руководстве театра.

«Среди них есть те, которые, на мой взгляд, вредят творческому процессу. У меня с этими людьми разные взгляды на ведение театрального дела, и мне кажется, что наше сотрудничество может оказаться проблематичным», - отметил главный дирижер в своих соцсетях.

По прошествии месяца стало известно, что Мигран Агаджанян, похоже, передумал покидать свой пост. Как сообщил «Новый компаньон», источник в театре утверждает, что дирижер признается, что «погорячился».

Мигран Агаджанян хотел уйти из театра 14 июня сразу после премьеры оперы Джакомо Верди «Бал-маскарад». Для этого за две недели он был должен написать заявление об уходе. Однако, этого не последовало.

Известно, что действующий контракт Миграна Агаджаняна с театром рассчитан на год и завершается в августе этого года. Скорее всего, свое дальнейшее сотрудничество с театром он намерен обсуждать с его новым директором, назначение которого должно произойти в ближайшее время.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета появившуюся информацию обсуждать отказались.

Кстати, сегодня в театре должна была состояться встреча с Миграном Агаджаняном в рамках «Лаборатории современного зрителя». Ее отменили из того, что он не сможет принять в ней участие.

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