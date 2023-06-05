В Перми сломали арт-объект «Жук-скарабей», установленный 12 лет назад

Фото: Мой город – Пермь! / ВКонтакте

В Перми неизвестные сломали арт-объект «Жук-скарабей», который установлен в Саду камней возле железнодорожного вокзала. Он был установлен 12 лет назад. Вандалы повредили лапки жука, с помощью которых он «катил» резиновый шар. Фотографии поврежденной конструкции появились в городских пабликах.

Напомним, 4-метровый шар из старых автомобильных покрышек, который катит жук-скарабей, появился в пермском Саду камней в октябре 2011 года. Автор арт-объекта – казахский художник Молдакул Нарымбетов. Он потратил на изготовление конструкции два месяца.

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