В Перми 10 июня создадут и представят картину для Книги рекордов России

Фото: Официальный канал 300-летия Перми / Телеграм

Самые необычные «изюминки в торт» празднования 300-летия Перми можно будет увидеть в ближайшие дни. Организаторы юбилейных событий поддерживают и дают ход, казалось бы, самым фантастическим и невероятным творческим акциям.

Одна из них может 10 июня войти в Книгу рекордов России. Для этого необходимо установить рекорд по самому большому числу людей, одновременно рисующих на одном громадном холсте.

Мероприятие пройдет в пермском ТРЦ iMALL «Эспланада», где 300 художников самых разных возрастов приступят к написанию красками картины. Ее сюжет будет посвящен жизни Перми и ее жителям.

«Это будет уникальная возможность заявить о людях города. Проект даст шанс участникам акции стать частью большого арт-объекта, объединившим их творчество и активность. Каждый из них таким образом оставит яркий след в истории Перми», - говорят организаторы.

Написанная картина затем будет украшать город на ул. Пермской, 25.

Официальная регистрация для участия и фиксация уникального полотна будет проводиться на самом мероприятии 10 июня экспертом из Книги рекордов России. Все участники акции получат официальный сертификат. (0+)

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