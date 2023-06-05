В Пермском крае объявлен самый высокий класс пожарной опасности

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

С 6 по 9 июня местами на территории Пермского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В этот период устанавливают самый высокий класс горимости - 5. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.

Спасатели напоминают, что человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Жителей просят быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, а также разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае, если вы заметили возгорание в лесу, необходимо принять меры, чтобы остановить его, а также отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или в лесничество за помощью. О природных пожарах можно сообщать по телефону в любое время суток: 8-800-100-94-00.

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