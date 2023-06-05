В Перми пенсионерка получила 250 тысяч рублей за рухнувшую на нее остановку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми 82-летняя пенсионерка через суд получила моральный ущерб за полученную травму. Подробнее об этом рассказали в Кировском районном суде.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Пенсионерка ждала автобус, как вдруг на нее обрушился металлический навес остановки. Пострадавшая получила серьезную травму ноги. Восстановление длилось более полугода. Все это время пенсионерка испытывал боль и не могла ходить самостоятельно.

Фирма, которая установила рухнувшую остановку, не интересовалась состоянием здоровья пожилой женщины. Тогда пенсионерка решила обратиться в суд. В результате она смогла взыскать с виновников 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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