В Пермском крае из-за горящего мусора пострадали двое детей

Фото: Анна Маркова
Во вовремя пожара в поселке Сылва Пермского района пострадали двое детей. Как сообщили в региональном управлении МЧС, происшествие случилось днем в воскресенье, 4 июня. На открытой площадке в переулке Заводской горел мусор.
– Информация о возгорании поступила в 12.16. К месту вызова выезжали 6 человек личного состава и 2 единиц техники. Площадь пожара составила около четырех квадратных метров, - пояснили в МЧС.
В 12.27 огонь был потушен. К сожалению, на пожаре имеются травмированные. Пострадали двое детей 11 и 12 лет.
По предварительной информации, причиной пожара стали причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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