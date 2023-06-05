В Пермском крае из-за горящего мусора пострадали двое детей

Фото: Анна Маркова

Во вовремя пожара в поселке Сылва Пермского района пострадали двое детей. Как сообщили в региональном управлении МЧС, происшествие случилось днем в воскресенье, 4 июня. На открытой площадке в переулке Заводской горел мусор.

– Информация о возгорании поступила в 12.16. К месту вызова выезжали 6 человек личного состава и 2 единиц техники. Площадь пожара составила около четырех квадратных метров, - пояснили в МЧС.

В 12.27 огонь был потушен. К сожалению, на пожаре имеются травмированные. Пострадали двое детей 11 и 12 лет.

По предварительной информации, причиной пожара стали причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65