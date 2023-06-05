Историческое здание в центре Перми отреставрировали под контролем приставов

Фото: nasledie.permkrai.ru

Историческое здание «Типография губернская земская» в центре Перми отреставрировали под контролем судебных приставов. Речь идет о здании, расположенном по улице 25 Октября.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, еще в 2021 году суд удовлетворил иск госинспекции по охране объектов культурного наследия и обязал ООО «Верес» отреставрировать здание. Разработку проектной документации и ремонт объекта культурного наследия необходимо было завершить в течение 31 месяца со дня вступления решения в законную силу.

Соответствующее исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов. На тот момент здание было в запущенном состоянии. При этом там располагался еврейский общинный центр, а также школа и частный детский сад.

Судебные приставы контролировали своевременность проведения всех необходимых работ. Применения мер принудительного исполнения не потребовалось. Здание отреставрировали в соответствии с историческими данными.

Напомним, строительство здания на улице 25 Октября, 43 началось в 1909 году. Оно было спроектировано специально для типографии. Первоначально было одноэтажным. В 30-е годы ХХ века южное крыло здания надстроено вторым этажом.

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