В Пермском крае 2-летний ребенок чуть не выпал из окна 11 этажа

Фото: ЧП Березники! / ВКонтакте

В Березниках из окна 11 этажа жилого дома чуть не выпал 2-летний ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, на улице Ивана Дощенкова, 1. Благодаря неравнодушию прохожих и смелости пожарных трагедии удалось избежать.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, мальчик в одной маечке высовывался из окна и выходил на подоконник. Он также гулял по окну и бросал различные предметы. Его заметили прохожие и пытались дозвониться по домофону в квартиру, но никто не открывал, после чего вызвали пожарных. Подробности спасения рассказали в МЧС по Пермскому краю.

– Сообщение о ребенке в окне 11 этажа дома по улице Дощенкова поступило в 16.49. На место вызова прибыли 5 пожарных и 2 единицы техники, - пояснили в ведомстве.

Огнеборцы разделились. Одни из них стали подниматься к окну по автолестнице, а другие пожарные зашли в подъезд дома и стучали в дверь квартиры. В результате, дверь открыла старшая сестра мальчика. Оказалось, что она была дома, просто уснула. Ребенка сняли с подоконника, с ним все хорошо.

– Спасения ребенка не было, по автолестнице не спускали, - отметили в МЧС.

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