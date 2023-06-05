В Прикамье на этой неделе температура не поднимется выше +23 градусов

Фото: Анна Маркова

На этой неделе в Пермском крае спадет жара. В большинстве районов будет сухая погода, но местами возможны осадки. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 5 июня, малооблачная погода. Дождь ожидается по северу региона. Температура днем соствит +17…+22 градуса. Порывы ведра достигнут 18 м/с. Во вторник местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11, днем +18…+23. Порывы ветра до 15 м/с. В среду температура будет такая же, но стихнет ветер.

В четверг, 8 июня, местами кратковременный дождь с грозой. Ночью +4…+9 градусов, а днем +15…+20. В пятницу в отдельных районах вновь будет дождь с грозой. В течение дня температура выше +20 градусов не поднимется.

По предварительным прогнозам, в выходные погода существенно не изменится.

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