В Пермском крае выпал крупный шипастый град

Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте (Ирина Шайдурова)

Днем в воскресенье, 4 июня, в селе Асово Березовского района вновь разбушевалась непогода. На этот раз на территории населенного пункта выпал шипастый град. Фотографии града появились в группе проекта «Метеоролог и я» в соцсети ВКонтакте.

У местных жителей большое беспокойство. Так как горошины оказались не только крупными, но и имели необычную форму – в виде шара с шипами. Фотографии града появились в соцсетях.

Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте (Ирина Шайдурова)

Напомним, ранее крупный град с размером куриной яйцо выпал и в поселке Кын Пермского края. Диаметр горошин – 41 мм. Побило крыши домов, теплицы, машины, а также сломало то, что выросло и цвело в огородах.

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