В Пермском крае 4 июня выпал град размером с куриное яйцо

Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте

В воскресенье, 4 июня, в селе Асово Березовского округа выпал крупный град размером с куриное яйцо, сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я». Фотографии огромных градин жители Прикамья опубликовали в социальных сетях.

Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте

Также сегодня крупный град диаметром 41 мм наблюдали и на метеостанции Кын. По данным ЦГМС, в течение дня на северо-западе и востоке региона ожидаются сильные ливни с градом и шквалом до 25 метров в секунду.

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