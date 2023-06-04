В Перми стартовал чемпионат России по скалолазанию

Фото: permkrai.ru

В Перми в спорткомплексе им. Сухарева стартовал марафон по скалолазанию. Соревнования будут проходить в течение пяти дней. В них принимают участие около 200 спортсменов из 22 регионов, сообщили в Минспорта Прикамья.

Первыми на старт вышли сильнейшие скоростники страны. Среди женщин победительницей стала Юлия Каплина из Тюменской области. Она побила рекорд России, показав время 6,78 секунд.

4 и 5 июня в спорткомплексе пройдут состязания в лазании на трудность. Турнир впервые пройдет на самом высоком скалодроме страны. Завершит пермские состязания чемпионат России в боулдеринге. Соревнования состоятся 6 и 7 июня.

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