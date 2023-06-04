МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Пермском крае 5 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональное МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях. По данным ЦГМС, ночью 5 июня на территории Прикамья ожидается гроза. Также возможно усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Пермяков просят быть более внимательными и осторожными. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Во время грозы рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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