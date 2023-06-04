В Перми ночью на пожаре в жилом доме спасли двух человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью 4 июня из горящего дома в Перми спасли двух человек. Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Ласьвинской. Огонь охватил около двух квадратных метров. Подробности рассказали в краевом МЧС.

– Информация о возгорании поступила в 1.22. Горел мусор в общем коридоре на пятом этаже. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные в составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели по лестнице из квартир пятого этажа двух человек. В результате происшествия погибших и травмированных нет. В 01.33 горение было ликвидировано.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращением с огнем. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

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