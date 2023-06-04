Прокуратура начала проверку авиаинцидента с самолетом, следовавшим в Пермь

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Транспортная прокуратура проводит проверку авиаинцидента с самолетом, следовавшего по маршруту Минеральные Воды – Пермь. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Ранее, ночью 3 июня у авиалайнера Superjet авиакомпании «Азимут», который следовал из Минеральных вод в Пермь рейсом AZO6027, в полете возникли неполадки. По данным telegram-канала «Aviaincident», экипаж воздушного судна сообщил об отказе системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе.

Но так как остальные системы работали нормально и сигналы бедствия не подавались, пилотам разрешили продолжать полет. В результате, самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми.

После данного авиаинцидента пермская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

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