В Перми на автобусной остановке обнаружили труп женщины

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Днем 3 июня в Перми возле остановочного павильона в микрорайоне Чапаевский обнаружили труп женщины. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, она умерла на автобусной остановке.
В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» данную информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что на остановочном павильоне в Орджоникидзевском районе Перми было найдено тело женщины без признаков жизни. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Возраст и причина смерти женщины пока не сообщаются.
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