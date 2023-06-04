В Перми на автобусной остановке обнаружили труп женщины

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Днем 3 июня в Перми возле остановочного павильона в микрорайоне Чапаевский обнаружили труп женщины. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, она умерла на автобусной остановке.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» данную информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что на остановочном павильоне в Орджоникидзевском районе Перми было найдено тело женщины без признаков жизни. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Возраст и причина смерти женщины пока не сообщаются.

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