В Пермском крае на видео сняли стоящего на двух лапах у дороги медведя

Фото: ЧП ДТП Пермь / ВКонтакте

В Пермском крае к дороге вышел медведь. Видео появилось накануне в группе ЧП ДТП Пермь в соцсети ВКонтакте.

Как сообщил очевидец – водитель большегруза – косолапого встретил возле деревни Тупица в Ильинском округе. Медведь ходил на поляне возле трассы. Он с любопытством смотрел на проезжающие автомобили и вставал на задние лапы. После этого животное убежало обратно в лес.

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