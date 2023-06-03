В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильном ветре и крупном граде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гроза, шквалистый ветер, крупный град, туман – стихия в ближайшие дни будет испытывать жителей Прикамья. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Уже в первой половине ночи ожидается сильный ливень, в отдельных районах крупный град, порывы ветра могут усилиться до 25 метров в секунду,- транслируют спасатели предупреждение метеорологов.

А утром во многих районах опустится туман.

На этом своенравие стихии не закончится. В воскресенье днем по краю прогремят грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

День, однако, будет сравнительно теплым: по краю – от 21 до 26 градусов тепла.