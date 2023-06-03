Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность и сможет расширить репертуар

Здание для новой сцены ТЮЗа уже построили. Фото: permkrai.ru/

В Перми до конца года возведут новую сцену Пермского театра юного зрителя. В здании обустроят зал-трансформер на 180-200 мест. Оно уже построено, сейчас подрядчики приступили к его чистовой отделке.

Вокруг новой сцены ТЮЗа сложится исторический квартал. Все старинные здания возле него приведут в порядок.

Театр передадут в краевую собственность, о чем сообщил в своем Телеграмм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

- Уже закупается современное сценическое оборудование, - сообщил Дмитрий Махонин. – У пермского театра появятся новые возможности для развития, он сможет расширить свой репертуар. Возросшую нагрузку в части содержания возьмем на себя: Минкульту совместно с Минимущества поставлена задача перевести здание в краевую собственность.