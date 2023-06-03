Пермякам рассказали, как правильно отмечать Родительскую субботу

Скриншот видео.

Накануне праздника Святой Троицы православные поминают усопших.

На Ютуб-канале оналайн-еженедельника Храма Всех Святых на улице Тихой выложили видео с напоминанием о том, как следует отмечать Родительскую субботу.

Об этом, стоя на старейшем Егошихинском кладбище Перми, рассказал клирик храма иерей Алексей Паркачев:

- Приближается праздник Святой Троицы – Пятидесятница. А накануне православные отмечают Родительскую субботу – особый день поминовения усопших. Хотелось бы рассказать, как поминать усопших и как вести себя на кладбище. Усопшим требуется наша молитва. В первую очередь зайдите в храм и помолитесь, послушайте панихиду. Если нет такой возможности, то, придя на кладбище, произнесите слова молитвы: «Упокой, Господи, усопших раб твоих…» - и перечислите близкие вам имена.

К сожалению, приходится констатировать, что некоторые не знают, как вести себя на кладбище. Устраивают пьянки, гулянки, наблюдается неоправданное веселье. Это все на кладбище недопустимо. Кладбище это святое место, где надо вести себя очень скромно, потому что это последнее место приюта человека на земле. Поэтому не допускается распитие спиртных напитков, курение. Ведите себя благопристойно. Вы можете принести с собой продукты для поминовения. Очень желательно, чтобы что-то вы пожертвовали нищим, потому что милостыня это тоже форма поминовения усопших.