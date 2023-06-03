В Перми завершается строительство трех крупных объектов к 300-летию города

Фото: premkrai.ru

Сразу три знаковых объекта, возведение которых приурочено к 300-летию Перми, находятся в завершающей стадии строительства – поликлиника на улице Ленина, манеж «Спартак» и новая сцена ТЮЗа.

На стройплощадках побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В центре города откроется новая поликлиника

В центре Перми уже фактически достроена новая поликлиники на улице Ленина, 16. Здесь будут получать медицинскую помощь около 32 тысяч жителей Ленинского района – по 400 пациентов в смену. Уже смонтировано оборудование - аппараты УЗИ, рентген, маммограф, расставляется мебель.

В поликлинике уже установлено оборудование. Фото: premkrai.ru

В поликлинике будут работать дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. А кроме того, откроется первый в районе травмпункт, который будет работать круглосуточно.

Совсем скоро поликлиника откроет свои двери.

- Поставил задачу профильным министерствам в июне выйти на этап лицензирования учреждения, - отметил Дмитрий Махонин.

Манеж «Спартак» реконструируют до осени

Также завершается реконструкция манежа «Спартак», который должен стать центром развития легкоатлетического спорта в Прикамье. В нем также будут проводиться соревнования российского масштаба.

Манеж "Спартак" станет центром легкой атлетики в Прикамье. Фото: premkrai.ru

В спорткомплексе будет крытый манеж с трибунами для зрителей, спортивные залы, кафе, гардероб.

Как объяснили главе региона подрядчики, все работы на объекте они завершат до осени.

Преобразится целый квартал

Также губернатор проинспектировал возведение новой сцены Пермского театра юного зрителя с залом-трансформером на 180-200 мест. Этот проект реализуется при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

Здание для новой сцены ТЮЗа уже построили. Фото: premkrai.ru

- Практически завершена черновая отделка здания, продолжается монтаж инженерных сетей, - сообщил руководитель проекта ООО «Север-строй» Андрей Мухин. - Чистовую отделку завершим до конца лета, далее предстоят пуско-наладочные работы.

Дмитрий Махонин отметил, что одновременно со строительством новой сцены ТЮЗа преображается целый квартал в центре города.

- Укрепляются также соседние здания, которые являются визитной карточкой нашего города, - подчеркнул губернатор.