Самым массовым концертом Дня города станет финал Фестиваля Пермского искусства

Фото: «ПермьКонцерт»

В День города на главной сцене на эспланаде пройдет Заключительный концерт «Фестиваля Пермского искусства» - Большой хоровой собор (0+). В нем примут участие большой сводный хор, включающий в себя более 400 артистов из различных пермских хоровых коллективов¸ а также симфонический оркестр «Орфей».

В программу концерта войдут произведения пермских авторов. Большой блок будет посвящен песням нашего земляка, композитора Евгения Крылатова. Прозвучат произведения «Колокола», «Где музыка берет начало», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Будь со мною», «Ты человек», «Прекрасное далеко», «Земле моей». Начало концерта в 14.30.

Напомним, «Фестиваль Пермского искусства», организованный «ПермьКонцертом», проходил в течение трех месяцев. За это время зрители увидели тридцать концертов, созданных на основе пермского материала и с участием пермских исполнителей, познакомились с пермскими композиторами, писателями и поэтами.