В Перми на Каме образовалось огромное пятно радужного цвета

Фото: Пермь ЧП и ДТП
На Каме 2 июня заметили огромное радужное пятно. Фотографии появились в соцсетях.
Пятно видно вдоль береговой линии межу «Мотовилихинскими заводами» и вокзалом «Пермь I».
Пока причина загрязнения неизвестна. В прокуратуре Пермского края сообщили, что сейчас проверки проводит Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты уже выехали на место.
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