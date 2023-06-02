Поставку 16 электробусов в Пермь оценили в 751 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевые власти объявили аукцион на поставку пассажирских электробусов и зарядных станций для них. Максимальная цена контракта за партию электробусов составляет 751,3 млн рублей. Закупка четырех зарядных станций оценивается в 81 млн рублей. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Согласно условиям технического задания, планируется закупить 16 электробусов большого класса. Вместимость каждого электробуса – не менее 85 человек. Они будут курсировать в качестве общественного транспорта в Перми. Транспорт должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска. Электробусы должны быть оснащены системой климат-контроля воздуха, зарядками для телефонов, видеонаблюдением, валидаторами для оплаты проезда и другими устройствами.

Электробусы подрядчику необходимо доставить в краевую столицу до 15 ноября 2023 года, а зарядные станции к ним – до 30 октября.

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