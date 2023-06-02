В центре Перми появилась скульптура Бабы-яги

Фото: ТРЦ «iMall Эспланада»

В Перми установили арт-объект, посвященный известному персонажу русских сказок — Бабе-яге. Ее скульптура в человеческий рост разместилась на скамейке рядом с ТРЦ «iMall Эспланада».

Арт-проект планирует продолжать работу в этом направлении, участвовать в выставках современного искусства в Швейцарии, Америке, а также устанавливать аналогичные скульптуры в Лондоне и Нью-Йорке. Они уже есть в других городах России и за границей.

В США в Майами красная Баьа-яга на белой скамейке стала обсуждаемым арт-объектом, а в Арабских Эмиратах — белая на золотой скамейке.

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